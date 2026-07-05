Nhận định Argentina – Ai Cập vào lúc 23:00 ngày 07/07 sẽ đem tới những đánh giá khách quan trước màn so tài hấp dẫn tại vòng 1/8 World Cup 2026. Đây là trận đấu được chờ đợi khi nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn nhưng đại diện châu Phi vẫn sở hữu nhiều nhân tố có thể tạo bất ngờ. Hãy truy cập vào trang web Xoilac để cập nhật những phân tích mới nhất trước giờ bóng lăn.

Phong độ của Argentina, Ai Cập tại World Cup 2026

Argentina khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu sau khi giành được 9 điểm tuyệt đối từ 3 trận toàn thắng. Đại diện Nam Mỹ lần lượt đánh bại Algeria 3-0, vượt qua Áo 2-0 và hạ gục Jordan 3-1 để giành ngôi nhất bảng J. Chuỗi trận bất bại cùng hàng thủ thi đấu chắc chắn giúp đoàn quân HLV Lionel Scaloni bước vào vòng knock-out với sự tự tin rất lớn.

Phân tích phong độ gần đây của Argentina, Ai Cập

Đội tuyển Argentina tiếp tục khẳng định sức mạnh khi vượt qua Cabo Verde với tỉ số 3-2 ở vòng 1/16 để giành quyền góp mặt tại vòng 1/8. Hàng công vẫn duy trì hiệu quả trong những tình huống quyết định, còn tuyến phòng ngự mới chỉ để thủng lưới đúng 3 lần kể từ đầu giải. Sự cân bằng giữa kinh nghiệm với sức trẻ đang giúp La Albiceleste trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Bên kia chiến tuyến, Ai Cập tạo nên bất ngờ khi giành vé đi tiếp sau màn trình diễn đầy nỗ lực tại vòng bảng. Đại diện châu Phi thi đấu kỷ luật, tận dụng tốt các cơ hội phản công để tích lũy những điểm số quan trọng trước khi vượt qua vòng 1/16. Dù bị đánh giá thấp hơn Argentina về chất lượng đội hình nhưng thầy trò HLV Hossam Hassan vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều khó khăn bằng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc.

Cập nhật đội hình ra sân dự kiến ngày 07/07 sắp tới

Argentina nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 nhằm phát huy khả năng kiểm soát bóng và sức sáng tạo của tuyến giữa. HLV Lionel Scaloni có đầy đủ các trụ cột quan trọng để hướng tới mục tiêu giành vé vào tứ kết.

Ai cập được dự đoán lựa chọn hệ thống 4-2-3-1, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự trước khi nghĩ tới những pha phản công. Mohamed Salah vẫn sẽ là niềm hi vọng lớn nhất trên hàng công của đại diện châu Phi.

Vị trí Argentina Ai Cập Thủ môn Martinez El Shenawy Hậu vệ Molina, Romero, Tagliafico, Otamendi Hany, Rabia, Abdelmonem, Hamdi Tiền vệ De Paul, Enzo, Mac Allister Fathi, Elneny, Trezeguet Tiền đạo Messi, Julian, Garnacho Salah, Mostafa, Marmoush

Danh sách các cầu thủ ra sân dự kiến ngày 07/07

Chuyên gia soi kèo chi tiết trận Argentina vs Ai Cập

Các tỷ lệ kèo đang nghiêng khá rõ về phía đại diện Nam Mỹ nhờ sự vượt trội về đẳng cấp cũng như phong độ ổn định từ đầu giải. Tuy nhiên, The Pharaohs vẫn đủ khả năng gây khó khăn nếu duy trì được sự tập trung trong suốt 90 phút.

Kèo châu Á

Nhà cái đưa ra mức Argentina chấp 1.5 bàn, phản ánh sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội trước đội bóng lăn. La Albiceleste sở hữu hàng công chất lượng cùng khả năng kiểm soát thế trận vượt trội. Trong khi đại diện châu Phi nhiều khả năng sẽ phải lùi sâu phòng ngự để hạn chế sức ép.

>>> Lựa chọn Argentina -1.5.

Kèo châu Âu

Tỷ lệ 1X2 được niêm yết lần lượt là Argentina 1.35 – Hòa 4.90 – Ai Cập 8.80. Với lực lượng đồng đều cùng kinh nghiệm thi đấu dày dặn ở các trận cầu lớn, đại diện Nam Mỹ được đánh giá rất cao cho khả năng giành chiến thắng.

>>> Lựa chọn Argentina thắng.

Kèo tài xỉu

Nhà cái đưa ra mốc 2.5 bàn, cho thấy kỳ vọng về một cuộc đối đầu có từ 3 bàn thắng trở lên. La Albiceleste sở hữu hiệu suất ghi bàn ổn định, trong khi The Pharaohs có thể tạo ra cơ hội từ các tình huống phản công nếu đối phương dâng cao đội hình. Với sự chênh lệch về đẳng cấp cùng khả năng tấn công hiệu quả của đại diện Nam Mỹ, kịch bản trận đấu xuất hiện nhiều bàn thắng được đánh giá khá khả thi.

>>> Lựa chọn tài 2.5 bàn.

Xoilac chỉ ra một vài lựa chọn cược tiềm năng

Dự đoán tỉ số màn so tài giữa Argentina vs Ai Cập

La Albiceleste được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm cũng như khả năng làm chủ thế trận trước các đối thủ yếu hơn. Trong khi đó, đại diện châu Phi nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công nhanh.

Nếu tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra, đoàn quân HLV Lionel Scaloni đủ khả năng giành chiến thắng với cách biệt an toàn. Dự đoán chung cuộc, Argentina đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-0.

Kết luận

Nhận định Argentina – Ai Cập vào lúc 23:00 ngày 07/07 cho biết đại diện Nam Mỹ đang nắm nhiều lợi thế trước cuộc đối đầu tại vòng 1/8 World Cup 2026. Tuy nhiên, The Pharaohs vẫn có thể tạo nên thử thách nếu phát huy tốt lối chơi phòng ngự phản công. Để cập nhật nhanh những thông tin liên quan đến cặp đấu này, bạn hãy đồng hành cùng Xoilac ngay hôm nay.