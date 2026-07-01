Nhận Định Mỹ – Bosna – Herzegovina Vào Lúc 07:00 Ngày 02/07 Vòng 32 Đội

Nhận định Mỹ – Bosna – Herzegovina vào lúc 07:00 ngày 02/07 thuộc vòng 1/16 của FIFA World Cup 2026, diễn ra tại SVĐ Levi’s (California, Mỹ). Cuộc chiến diễn ra trong bối cảnh Mỹ được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng. Theo dõi Xoilac để cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, dự đoán tỷ số cụ thể.

Nhận định Mỹ – Bosna – Herzegovina vào lúc 07:00 ngày 02/07 chi tiết

Mỹ bước vào vòng loại trực tiếp với phong độ ổn định, những gì của quân của HLV Mauricio Pochettino đang thể hiện khá tốt. Trong khi đó, đối thủ của họ lại không được đánh giá cao. Nhận định Mỹ – Bosna – Herzegovina vào lúc 07:00 ngày 02/07 cụ thể về phong độ trước trận như sau:

Nhận định Mỹ – Bosna – Herzegovina vào lúc 07:00 ngày 02/07 về phong độ

Về phía Mỹ

Đội tuyển Mỹ khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng D khi giành 6 điểm sau ba trận. Họ mở màn bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay, tiếp tục đánh bại Australia 2-0 để sớm giành vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối cùng, việc thua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-3 không phải điều lạ bởi Mỹ đã cất nhiều trụ cột vì không còn áp lực về kết quả.

Điểm tích cực lớn nhất của Mỹ nằm ở khả năng chuyển trạng thái nhanh, hóa giải lối chơi của đối thủ tốt.

Tuyến giữa với Tyler Adams và Weston McKennie giúp đội bóng kiểm soát khu vực trung tuyến rất tốt.

Nhận định Mỹ – Bosna – Herzegovina vào lúc 07:00 ngày 02/07, họ có lợi thế sân nhà nên càng có khả năng phát huy sức mạnh.

Tuy nhiên, đội trưởng Tim Ream cho biết toàn đội không hề chủ quan trước Bosna. Điều này cũng khá dễ hiểu khi đây là trận đấu loại trực tiếp và chỉ một sai lầm cũng có thể khiến hành trình World Cup khép lại.

Về phía Bosna – Herzegovina

Bosna – Herzegovina là một trong những đội xếp thứ 3 với thành tích tốt nhất vòng bảng. Họ mở màn bằng trận hòa 1-1 trước Canada, sau đó thua Thụy Sĩ 1-4. Cuối cùng, đội tuyển đánh bại Qatar 3-1 ở lượt cuối để giành quyền đi tiếp với 4 điểm.

Hàng công ghi được 5 bàn sau ba trận, trong khi tiền đạo kỳ cựu Edin Džeko tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Điểm yếu lớn nhất của đại diện Balkan nằm ở hàng phòng ngự. Trận thua 3 bàn trước Thụy Sĩ cho thấy, họ gặp khó khăn trước lối chơi tốc độ cao. Nếu đối phương có thể khai thác tốt khoảng trống, Bosna sẽ lúng túng trong lối chơi.

Nhận định Mỹ – Bosna – Herzegovina vào lúc 07:00 ngày 02/07, Bosna sẽ khá vất vả để có thể giữ hòa. Nhưng nếu Mỹ sảy chân, việc đội bóng Balkan có thể thắng không phải là điều không thể xảy ra.

Nhận định đội hình, lực lược ra sân trong cuộc đối đầu

Mỹ nhiều khả năng trở lại đội hình mạnh nhất sau khi xoay tua ở lượt trận cuối vòng bảng. Những chân sút quan trọng của họ đã sẵn sàng cho vị trí đá chính và bùng nổ bàn thắng.

Đánh giá lực lượng và đội hình ra sân ngày 02/07

Trong khi đó, Bosna – Herzegovina đang có một số dự bất ổn định trong đội hình. mar Dedić bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương đùi. Trong khi đó, Tarik Muharemović trở lại sau án treo giò. HLV Sergej Barbarez nhiều khả năng vẫn đặt niềm tin vào cặp tiền đạo Edin Dzeko và Ermedin Demirovic.

Nhận định Mỹ – Bosna – Herzegovina vào lúc 07:00 ngày 02/07, HLV Mauricio Pochettino sẽ chỉ đạo học trò kiểm soát bóng nhiều hơn ở phần sân đối phương. Đối thủ của họ dự đoán sẽ ưu tiên phòng ngự số đông, chờ cơ hội phản công hoặc tận dụng các tình huống cố định.

Mặc dù được đánh giá yếu hơn nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, đội đội bóng châu Âu có thể tạo ra nhiều bất ngờ nhờ lối đá giàu thể lực và khả năng không chiến của Dzeko. Thông tin đội hình dự kiến và sơ đồ chiến thuật cụ thể của 2 bên như sau:

Đội bóng Mỹ Bosna – Herzegovina Sơ đồ 4-2-3-1 4-4-2 Đội hình FreeseFreeman, Ream, Richards, RobinsonAdams, TillmanDest, McKennie, PulisicBalogun VasiljMemic, Katic, Muharemovic, KolasinacBajraktarevic, Šunjic, Basic, AlajbegovicDzeko, Demirovic

Dự đoán kết quả cuộc đối đầu Mỹ – Bosna – Herzegovina

Xét về tất cả các yếu tố, đội chủ nhà vẫn đang được đánh giá cao hơn. Họ ghi 8 bàn sau ba trận vòng bảng và sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, đối thủ của họ vẫn còn bộc lộ nhiều khoảng trống.

Xoilac dự đoán kết quả trận Mỹ – Bosna – Herzegovina

Nhận định Mỹ – Bosna – Herzegovina vào lúc 07:00 ngày 02/07, khoảng cách tỷ số có thể là 1 bàn. Chuyên gia nhận định hệ thống kèo có thể xảy ra như sau:

Loại kèo Dự đoán Tỷ số cả trận Mỹ 2 – 1 Bosna Tài xỉu Tài, tỷ lệ 2.5 trái Châu Âu Chọn đội chủ nhà là Mỹ Châu Á Chọn cửa trên là Mỹ, tỷ lệ 0.5

Kết luận

Nhận định Mỹ – Bosna – Herzegovina vào lúc 07:00 ngày 02/07 sẽ không có quá nhiều điều bất ngờ. Đội chủ nhà đang được đánh giá cao hơn nhưng khả năng đối thủ vẫn ghi được bàn thắng. Để biết diễn biến và những thông tin mới nhất về kèo cược, hãy theo dõi Xoilac thường xuyên.